Çiftkurtlar’ın sahibine dolandırıcılıktan hapis cezası

ALİ YILMAZ

Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in de aralarında olduğu dört kişiye ‘nitelikli dolandırıcılık’ davasından hapis cezası verildi. Dokuz yıl hapis cezası alan sanıklardan üçü tutuklandı, Çelik hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak istinaf mahkemesi kararı kaldırdı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre finans piyasasında faaliyet gösteren Ebru Kılıç, 535 bin liraya Mehmet Çelik’in şirketinden ‘Grand Cherokee’ marka cip aldı. Plakasını beğenmediği için de başka bir plaka ayarlanıp ayarlanamayacağını sordu. Şirket çalışanları da başka bir plaka ayarlayabileceğini söyledi.

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Araç 23 Ağustos 2017’de Ebru Kılıç’a teslim edildi. Ancak plaka değişikliği işlemleri yapılacağından dolayı otomobilin devir işlemi yapılmadı. Kılıç, aracı satın aldığı firmanın üzerine kayıtlı olarak kullanmaya devam ederken 9 Kasım’da firmadan arandı ve aracın servis gününün geldiği söylenerek aracı getirmesi istendi.

Araç aynı gün içinde iki kez el değiştirdi

Ebru Kılıç 13 Kasım günü aracı teslim edip yedek anahtarını da firma çalışanlarına verdi. Aracı teslim almaya gittiğinde ise aracı teslim ettiği çalışanın işten ayrıldığı bilgisi verildi. Bütün teşebbüslerine rağmen aracı alamayınca, araştırmada aracın firmaya teslim edildiği gün başka birine devrinin yapıldığı, o kişiden de başka bir firmaya 100 bin lira daha düşük bir bedelle satıldığı belirlendi.

Dokuzar yıl hapis cezası

Kılıç’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı ve ardından dava açıldı. Dava sonunda Çelik ile birlikte toplam beş kişiye dokuz yıl ve 4 bin 500’er lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükümle beraber beş sanık için de tutuklama kararı verdi. Dört sanık tutuklanırken Çelik hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Sanık avukatları, yerel mahkeme kararına itiraz etti. İstinaf mahkemesi, dört sanık yönünde kararı onadı, tutuklu sanık R. H. yönünden kararı bozarak bu sanığın beraatine karar verdi. Çelik hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.