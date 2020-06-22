Çiftçi projesinden yararlandılar; sürü genişleyince aldıkları kadar koyunu bağışladılar

Tokat’ın Artova ilçesinde Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak 40 koyun sahibi olan ve aldıkları hayvanları sürüyü genişletince bağışlama sözü veren Gülender ve Nuh Balcı çifti, sözünü tuttu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 2016’da, projeden yararlanmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuran Balcı çifti, 40 koyun almaya hak kazandı.

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Koyunları alırken İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk’e, aldıkları kadar koyunu hibe edeceklerine dair söz verdi.

Hayvanlarının sayısı 100’ü geçen çift, 40 koyunu müdürlüğe teslim etti. Koyunlar, aynı köyde yaşayan Mediha ve Hasan Bal ile Zahide ve Tayyar Bal’a verildi. Bu iki çift de üç yıl sonra ihtiyacı olanlara 20’şer koyun hediye etme sözü verdi.

Türk şunları söyledi: “Balcı çifti dört yıl sonra sözlerini yerine getirdi. Bizi aradılar ve ’40 koyunumuz hazır. Bunları ihtiyacı olan birisine verirseniz seviniriz’ dediler. Ben öncelikle çiftimizin birilerini bulması taraftarıydım. ‘Devletimiz bulsun’ dediler. Tek hane yerine iki hanenin faydalanmasının daha güzel olacağını düşündüm.”

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Türk, koyunların verildiği çiftlerden Mediha ve Hasan Bal’ın daha önce çok istemelerine rağmen şartları yerine getiremediği için projeden yararlanamadıklarını belirtirken Hasan Bal ve Tayyar Bal ise İbrahim Türk kendilerini aradığında evlerinin bayram yeri gibi olduğunu söyledi.