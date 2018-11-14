Çiftçi ezildi: Ürünlerine yüzde 16 zam var ama ÜFE 45, TÜFE 25

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.02 arttı.

Çiftçilerin sattığı ürünlerin fiyatlarındaki artışın, ekim ayında yıllık yüzde 45.01 çıkan ortalama üretici fiyatlarındaki artışın (ÜFE) üçte birinde kalması dikkat çekti. Çiftçilerin ürün satışlarındaki zam, ekimde yüzde 25.24 çıkan yıllık tüketici enflasyonunun da (TÜİK) neredeyse yarısı.

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TÜİK, tarım ürünlerinde tüketiciye bir yılda ne kadar zam yansıdığını anlatan bir istatistiki veriyi ise henüz açıklamış değil.

TÜİK, tarım-ÜFE’nin ekimde, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9.44 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11.87 yükseldiğini ortaya koydu. Veriler, fiyatların ekimde aylık bazda tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.17 arttığını, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.75 ve balıkçılıkta yüzde 7.05 azaldığını gösterdi.

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TÜİK verilerine göre,

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.99, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.26 arttı, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.56 azaldı.

“Alt tarım gruplarından; yağlı meyveler yüzde 8.78, çeltik yüzde 6.25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 4.88 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4.41 artarken, turunçgiller yüzde 8.33 ve tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 2.99 azaldı.

“Ekimde endekste kapsanan 92 maddeden; 10 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatları arttı, 35 maddenin fiyatları azaldı, dört maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”