Çift rahmi vardı: Hamile olduğundan habersiz kadın girdiği komadan anne olarak uyandı

İngiltere’nin Oldham kentinde 18 yaşındaki bir kadın, dört gün komada kaldıktan sonra uyandığında bir bebek dünyaya getirdiğini öğrendi.

Fotoğraf: SWNS

BBCTürkçe’nin haberine göre gece uyumadan önce şiddetli baş ağrısı çeken ve uykusunda kasılma nöbetleri geçiren Stevenson ailesi tarafından hastaneye kaldırılmış.

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Kir kız bebek dünyaya getiren fizyoterapi öğrencisi, hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

Stevenson’ın ayrıca çift rahminin olduğu ve bebeğin bunlardan birinde büyüdüğü tespit edildi.

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Karnının hiç büyümediğini, adet görmeye devam ettiğini ve mide bulantısı gibi hiçbir hamilelik belirtisi yaşamadığını belirten Stevenson, Elodie adını verdiği bebeği için, “Büyük bir mucize” dedi.

İlk kez anne olan Stevenson, “Bebeğimi ilk görme anım gerçeküstü bir şeydi. Onu dünyalara değişmem” diye konuştu.





