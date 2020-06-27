Çift rahmi olan kadın ikizlere hamile ve bebekleri ayrı rahimlerde taşıyor

Britanya’da yaşayan bir kadın, hamileliğinin 12’nci haftasında ultrason için doktora gittiğinde iki rahmi olduğunu öğrendi. Üstelik ikizlere hamileydi ve ikizleri ayrı ayrı rahimlerde taşıyordu; başka deyişle iki rahimde de birer bebek.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Guardian’daki habere göre Essex’te yaşayan ve bebek bekleyen 28 yaşındaki Kelly Fairhurst, kontrol için doktora gittiğine büyük bir sürprizle karşılaştı. Tıptaki adı ‘uterus didelfis’ olan durumdan kaynaklanan, doğuştan çift rahmi bulunduğunu öğrenince şaşırdı; her ikisinde de ikizlerden birini taşıdığını duyunca şaşkınlığı arttı.

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Bebeklerin tek yumurta ikizi olabileceğini söyleyen doktorlar, Fairhurst’ün yaşadığının 50 milyonda bir yaşanacak bir durum olduğunun altını çizdi.

Üç ve dört yaşlarında iki kızı bulunan Fairhurst şunları söyledi: “İkinci kızıma hamileyken bende bikornuat uterus denen şey olduğunu, yani rahmimin tam olarak şekillenmediğini söylemişlerdi. Çift rahmim olduğunu yeni öğrendim çok şaşırdım. Buna artı olarak bir de her ikisinde de birer ikiz taşımama benim kadar doktorlarım da şaşırdı. “

Doktorları, Fairhurst’ün iki kez doğum yapması gerekebileceğini, iki bebeği de sezaryenle almayı planladıklarını söyledi.