Çift rahimli kadın her ikisinden birer bebek dünyaya getirdi

İzmir’de, çift rahim sahibi bir kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Cansu Tören, dört yıl önce Mehmet Tören ile evlendi. Doğuştan bir böbreği olmayan Tören hamile kaldı. Hamilelik süreci normal şekilde seyrederken düşük yapan Tören, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esat Çalık’a başvurdu.

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Tetkiklerde iki rahmi olduğu belirlenen genç kadına doktoru, anne olabilmesi için tedavi uygulanması gerektiği ifade etti. Tedaviye başlanan Tören tekrar hamile kaldı.

Hamileliğinin 30. haftasında İzmir’deki ailesini ziyarete giden Tören’e, rahatsızlanınca gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumun başladığı söylendi.

Biri kız, biri erkek

Tören, Opr. Dr. Adnan Budak ve ekibi tarafından yapılan sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Tören’in bir kızı, bir oğlu oldu. Bebeklerin biri 1660, diğeri 1540 gram ağırlında dünyaya geldi.

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‘İdris’ ve ‘Besra’ ismi verilen ikizler, erken doğum nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İlk çocuğunu hamilelik sürecinde kaybedince bir daha anne olamayacağını düşünerek çok korktuğunu söyleyen Tören, bebekleriyle eve gideceği günü sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

İki rahim sahibi olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten Tören şunları söyledi: “Hayatta en büyük isteğim anne olmaktı. Bunun için çok mücadele ettik. Doktorum iki rahimli kadınların hamile kalma olasılığının az olduğunu söyledi ama eşimle umudumuzu kaybetmedik. Gördüğümüz tedavi sonucu iki ayrı rahim kesesinde ikiz bebeklerimizin oluştuğunu öğrendiğimizde çok sevindik.”

Bebeklerini ilk kez ameliyathanede kucağına aldığını anlatan Tören, “Onları sonra kuvöze koydular. Anne olmak çok güzel bir duygu. Ben çocuk sahibi olmak isteyen tüm annelere morallerini bozmadan tedavilerini sürdürmelerini öneriyorum” dedi.

Dünyada nadir görülen bir durum

Tören’in doktorlarından Dr. Zeynep Yasemin Öner de meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını kadınlarda görülen kısırlığın yüzde 5’inin çift rahim kesesinden kaynaklandığını belirterek şu bilgileri verdi: “İki ayrı rahimden iki bebeğin olması dünyada nadir görülen bir urum. İki rahimde genellikle bir bebek oluşur ama burada hastamızın iki bebeği dünyaya geldi. Literatürde böyle vakalar az görülür. Doğumun başlamasın ardından hemen ameliyathaneyi hazırladık. Doğum sırasında rahimlerde bir kanama olabilirdi, ya da annenin tek böbrekleri olmasından kaynaklı bir komplikasyon gelişebilirdi. Çok şükür ki bebekleri doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde annenin kucağına verdik.”

Dr. Öner, annenin ve bebeklerin sağlıklarının çok iyi olduğunu, ikizlerin bir süre daha kuvözde kaldıktan sonra taburcu edileceğini sözlerine ekledi.