Çiflik Bank’ın kurucusunun yeni fotoğrafı çıktı: Aqua Park’ta bir CEO…

Yüksek kar payı vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın, Dubai’de lüks bir otelde tatil yaparken görülen fotoğrafı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre kırmızı bültenle aranan Aydın halen bulunamadı. Aydın en son Uruguay ve Arjantin’de görüldü.

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Aydın’ın, Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Aydın’ın yanındaki kişinin, Dubai’deki adamlarından biri olduğu sanılıyor. Fotoğrafta ikili otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülüyor.

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Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri olan Atlantis The Palm’da oda fiyatları geceliği 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Öte yandan Aydın’ın Bitcoin hesabında, 10 milyon lira bulunduğu bildirildi. Aydın bu Bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var.