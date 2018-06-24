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Yaramazlara biraz batar!

‘Ciddi şikayetler var’ diyen Kılıçdaroğlu: Devlet memuru olduğunuzu unutmayın

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili belli bölgelerden ciddi şikayetler geldiğini belirterek, “Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız” dedi.

Fotoğraf: DHA

 

CHP lideri, eşi Selvi  ve oğlu Kerem’le birlikte Ankara’da oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı: “Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye’nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz vekil arkadaşlarım var. Türkiye’nin genelinde şu anda ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama belli bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Vekil arkadaşlarımız sorunu çözmek ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz daha ayrıntılı açıklama yapacak. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası, demokrasisi, adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısının altına olmayınız. Özellikle doğu ve güneydoğudan gelen şikayetler var.”

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