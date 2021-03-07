Çiçek satarak geçimini sağlayan kadın: Kızımı Oxford’da okutuyorum

Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor.

Fotoğraf: DHA

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden biri Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü anlattı.

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15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını ifade eden Bozkurt şunları söyledi: “Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor.”

‘Her kadın çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin’

Bütün kadınların çalışmasını dileğini ifade eden Bozkurt, “Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin” dedi.

Hemcinslerinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Bozkurt “Kadın her zaman en güzel yerde olması lazım” diyerek kadınlara saygının bir gün değil her gün olmsı gerektiğini vurguladı.

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Annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için zorluklarla mücadele ettiğine şahit olduklarını söyleyen Oxford Üniversitesi öğrencisi Merve Bozkurt (25) şöyle devam etti: “Bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz. Beraber bizim için mücadele ediyorlar.”

Okuduğu okuldan iyi bir derece ile mezun olup, beyin cerrahı olmak istediğini söyleyen Bozkurt, annesinin bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onu onurlandıracağına da sözlerine ekledi.