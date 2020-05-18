ÇİB başkanı: AB’nin ‘çelik’ soruşturmasına karşı haklarımızı kullanacağız

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ithal bazı çelik ürünlerine yönelik başlattığı damping soruşturmasına karşın, birlik olarak tüm hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerinde damping uygulayıp uygulamadığına belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Aslan hafta sonundaki açıklamasında, AB’nin, Türkiye’den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere başlattığı resmi soruşturmaya işaret ederek, “Avrupa Birliği, bu soruşturma ile Türk çelik sektörüne olan hasmane tutumunu açıkça sergilemiş oldu. Çelik sektörü olarak haksız uygulamalara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.

AB’nin özellikle son iki yıldır Türk çelik sektörüne karşı hasmane bir tutum içinde olduğunu belirten Aslan, yaşlı bir sanayiye sahip olan AB’nin rekabet gücünü yitirmesi nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Aslan şunları söyledi: “Bu soruşturma, Avrupalı çelik üreticilerinin yıllardır AB komisyonu üzerinde yapmış oldukları baskının bir sonucu. Avrupa çelik sektörü yaşlanmış ve rekabet gücünü oldukça yitirdi. Bu sebeple dünya arenasında diğer ihracatçı ülkelerle rekabet edemez duruma geldiği için kendi iç pazarına çekilmek zorunda kaldı.

Reklam

Kendi iç pazarında da rekabet gücünü yitirince bunun sonucu olarak birçok üretim tesisi küçülmek, kapanmak ya da el değiştirmek zorunda kaldı. Avrupalı çelik üreticilerinin varlıklarını sürdürmenin gereği olarak pazarlarının korunması gerektiği düşüncesi ile AB komisyonu nezdinde girişimleri beş yıldır devam ediyor.”

ÇİB başkanı, AB ülkelerinin Türkiye’ye ihracatı bu yıl ilk çeyrekte yüzde 100 artarken, Türkiye’nin AB ülkelerine çelik ihracatının ise yüzde 30 düştüğüne dikkat çekti.

Aslan son olarak şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüze yapılan haksızlıklara sessiz kalmayacağız ve tüm hukuksal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Halihazırda kapasite kullanım oranı çelik sektöründe yüzde 45’ler seviyesine geriledi. Bu durum sürdürülebilir değil. Yüzde 70 kapasite kullanım oranının altında çalışan bir sektör yok olur.”