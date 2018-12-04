CIA’in Kaşıkçı tespitlerini dinleyen ABD’li senatörler veliaht prensini suçladı

Amerikan istihbarat teşkilatı CIA’in direktörü Gina Haspel’in, Senato’da yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan bazı senatörler Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğu kanaatine vardı.

Haspel, yürütülen cinayet soruşturmasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelmişti.

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AA’nın haberine göre, oturuma katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Graham ayrıca, ortaya çıkan delillerin ‘açık’ olduğunu ve Kongre’nin buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, başka bir cumhuriyetçi senatör olan Bob Corker ise “Eğer veliaht prensi mahkeme önüne çıkarılsaydı, 30 dakika içinde suçlu bulunurdu” diye konuştu.

Senatörlerin toplantıda kendilerine ne anlatıldığını açıklama izinleri bulunmuyor.

Geçen hafta içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis de kapalı oturumda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi vermişti.

ABD basını CIA’in gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

Pompeo ve Mattis ise geçen haftaki kapalı oturumda cinayet emrinin Prens Muhammed tarafından verildiğini gösteren kesin bir kanıt bulunmadığını söyleyerek, Kongre üyelerinden olay nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeyini düşürmemelerini istemişti.

Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor.