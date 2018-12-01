CIA’den ikinci tespit: Selman, Kaşıkçı cinayeti öncesi ekip liderine mesaj attı

ABD istihbarat servisi CIA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekibi denetleyen danışmanına 11 mesaj gönderdiğini tespit etti.

The Wall Street Journal’dan Warren P. Strobel’ın haberine göre mesajların tespit edildiği bilgisi, CIA’nın konuya ilişkin hazırladığı özel belgede yer alıyor.

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Raporda yer alan bilgiye göre Suudi prens, Kaşıkçı’yı öldüren ekibin başında olduğu söylenen Suud el-Kahtani’yle cinayetten saatler önce ve sonra 11 elektronik mesaj gönderdi.

Belgede, Suud el-Kahtani’nin Kaşıkçı’yı öldüren ekibi denetlediği, ekibin İstanbul’daki elebaşıyla doğrudan iletişim halinde olduğunun tespit edildiği dile getirildi.

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Ayrıca cinayet ekibinin, Suudi Kraliyeti’nin basın işlerinin yürütüldüğü birim içinde toplandığı öne sürüldü.

Belgede ekibin Selman’ın izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadığı yorumu yapıldı.

Kritik tarih 2015

CIA belgesinde bir ayrıntı daha yer aldı.

İddiaya göre prens, Kahtani’ye ve Basın İşleri ve Araştırma Merkezi’ne Suudi Arabistan’daki ve yurtdışındaki muhalifleri bazen şiddete başvurarak hedef almaları gerektiğini söyledi.

Kahtani’nin 2015’ten sonra operasyonları sürdürürken prensten izin talep ettiği öne sürüldü.

CIA ve Beyaz Saray sözcüleri yorum yapmayı reddetti. ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Kahtani’den de bir açıklama gelmedi.

CIA’in daha önce de Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını verdiği sonucuna vardığı öne sürülmüştü.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, prens ile cinayet arasında doğrudan bir bağ olmadığını savunmuştu.

Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor.