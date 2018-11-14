CIA ‘doğruluk serumu’ üretmek için tutuklular üzerinde deney yapmış

ABD merkezli Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) yayınladığı raporda ülkenin istihbarat birimi CIA tarafından mahkumlar üzerinde ‘doğruluk serumu’ denendiği belirtildi.

Euronews’ün haberine göre 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra çalışmalara başlayan CIA, birçok doktor, psikolog, tıbbi asistan ve hemşireyle ‘doğruluk serumu’ olarak adlandırılabilecek ve sorgudaki zanlılardan daha fazla bilgi almayı sağlayacak bir ilaç geliştirmeye çalıştı.

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Proje kapsamında 2002-2007 yıllarında 97 tutuklu üzerinde deneyler yapıldı ve bu kişiler işkence olarak değerlendirilebilecek muamelelere tabi tutuldu.

‘Versed’ adlı sakinleştirici ilaç baz alınarak yürütülen çalışmalar sonucunda CIA araştırmayı ‘denemeye değer’ olarak nitelendirse de en sonunda ilacı kullanmamaya karar verdi.

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ACLU’nun dava açarak elde ettiği bilgiler ışığında ayrıca, CIA bu projeyi adalet bakanlığına da bildirmeden yasadışı olarak yürüttü.

CBSNews‘ün aktardığına göre, raporun yayınlanması için iki yıldır mücadele eden ACLU’ya, CIA avukatları saklı kalması için üç defa hukuki müdahelede bulundu.

CBSNEWS raporun tamamının henüz su yüzüne çıkmadığını belirtirken, hükümetin buna karşı çıktığını aktardı.