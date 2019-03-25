Churchill’in puroları ve şapkası çöplükte bulundu

İkinci Dünya Savaşı’nda izlediği politikayla en önemli siyasetçilerden biri olarak Britanya tarihine geçen Winston Churchill’in puroları, puro kutusu, şapkası ve kendisine yazılmış 200’ü aşkın mektup çöp yığınları arasında bulundu.

Fotoğraf: BBC

Daily Telegraph’taki habere göre BBC’de yayınlanan, izleyicilerin getirdiği eski eşya ve antikaların incelendiği ‘Antiques Roadshow’ adlı programda Churchill’in eşyalarına 10 bin sterlin (yaklaşık 75 bin lira) değer biçildi.

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Başkent Londra’nın doğusunda yaşayan David Rose, 15 yıl bir çöplükte çalıştığını belirterek, “Çöplerin arasında değerli eşyalar da oluyor ve ben onları topluyordum. Bir gün bunları buldum” dedi.

Rose’un getirdiği eşyaları inceleyen eksper Mark Smith, “Şapka ve puroların Churchill’e ait olduğundan onun aşçısının yazdığı mektuplar sayesinde emin olduk” diyerek mektuplarda Churchill’in günlük yaşamından bahsedildiğini söyledi. Ç

öplüğün yerini söylemeyen Rose, Smith’in, “Bunlar satışa sunulursa 10 bin sterline alıcı bulabilir” deyince “Aman Tanrım” diyerek şaşkınlığını ifade etti.