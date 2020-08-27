Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan hakim Cameron Mander, Tarrant’ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

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Dünkü duruşmada kendi savunmasını okumamayı tercih eden Tarrant’ın ifadesi, avukat aracılığıyla okunmuştu.

Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Yargılama dört gün sürdü.

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Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019’da cuma namazında otomatik silahlarla saldırmıştı.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, biri Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.