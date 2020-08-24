Christchurch saldırganının hedefinde bir cami daha varmış, drone’la keşif yapmış

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyip 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’ın üçüncü bir camiye daha saldırmayı planladığı ortaya çıktı. Covid-19 önlemleri nedeniyle bugüne ertelenen duruşmada, Tarrant’ın camileri yakmayı planladığı da belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

15 Mart 2019’da, El Nur ve Linwood camilerine saldırı düzenleyip Facebook’tan canlı yayınlayan Tarrant, biri Türk 51 kişiyi öldürmüş, ikisi Türk 49 kişiyi yaralamıştı.

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Önceki duruşmalara ‘cezaevinden bağlanan’ Avustralyalı Tarrant, ilk kez bizzat mahkeme salonunda hazır bulundu. Kendisini, ‘beyazları üstün sayan’ bir şahsiyet olarak tanımlayan ve İslam karşıtlığıyla bilinen Tarrant’ın duruşmaya katılması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çatıya keskin nişancılar yerleştirildi. Tarrant, dört polisle içeri girdi.

Yeni Zelanda tarihine en kara günlerden biri ve en büyük saldırı olarak geçen silahlı terör saldırısını gerçekleştiren, mart ayındaki duruşmada 51 cinayet ve 40 kez cinayatle suçlanan Tarrant ilk kez ölenlerin yakınları ve yaralananlar yüz yüze geldi.

Çok sayıda silah satın almış

Savcı, duruşmada, Tarrant’ın saldırıları düzenlemeden çok sayıda silah, mermi ve kurşun geçirmez yelek satın aldığını söyledi. Savcı, ayrıca, Tarrant’ın 2017’de Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya taşındığında saldırı planı yapmaya başladığını, camilerle ilgili keşif gezisi ve araştırma yaptığını vurguladı.

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Benzin bidonları bulunmuş

Yine savcının söylediklerinden aktarıldığına göre Tarrant, saldırılardan iki ay önce Dunedin kentinden Christcurch’e gitti ve El Nur Camii’nin üzerinde drone uçarak giriş çıkışını görüntüledi. Saldırıları düzenlediği gün aracında kundaklama için bidonlar içinde benzin bulundu. Tarrant, polis ifadesinde, “Daha çok insan öldürmek isterdim” dediği, yakalanmasaydı hedefinde üçüncü bir caminin olduğunu anlattı.

Dört gün süreyle saldırılarda yakınlarını kaybeden ve yaralananların söz alacağı duruşmalarda hayatını kaybeden bir adamın üç yaşındaki kızı, omuriliğindeki zedelenme nedeniyle tekerlekli iskemleye mahkum bir kadının aralarında yer aldığı isimler yer alıyor. Tarrant’ın da söz alması ve müebbete mahkum edilmesi bekleniyor. Duruşmaya, Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander başkanlık ediyor.