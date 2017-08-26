CHP’yle savcılığın Adil Öksüz polemiği: ‘Kafamızdan uydurmadık, kaydı var’

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CHP’nin, darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün aranıyorken Türkiye’de üç kere seyahat ettiğine dair iddiası yeni bir tartışma başlattı.

Darbe girişiminin ‘komuta merkezi’ olarak anılan Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından ‘adli kontrol’le serbest bırakılmış, savcının itirazı da ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarılan Öksüz’ün izine rastlanamamıştı. Firari ismin Almanya’da olduğu iddia edilmiş ancak netlik kazanmamıştı.

Savcılık ‘İsim benzerliği’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Öksüz’ün 15 Temmuz’dan üç gün sonra aranmasına rağmen Türkiye’de üç kere uçakla seyahat ettiğini iddia etti.

İddia sonrası yazılı açıklama yapan Ankara başsavcılığı, haberlere değinerek şunları kaydetti: “Yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz’ün FETÖ’nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyisim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.”

CHP, mahkeme kaydı gösterdi

Tezcan, savcılığa saatler sonra yanıt verdi.

Savcılığın ‘Öksüz üzerindeki giz perdesinin aydınlanması girişiminde olmadığını’ öne süren Tezcan, “Belli ki Adil Öksüz’ü koruyan el, hala korumaya devam etmek niyetinde ama biz de bu işi açığa çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP’nin Adalet Kurultayı’nı yaptığı Çanakkale’de gazetecilere konuşan sözcü, savcılık açıklamasının ciddiye alınacak bir yanı olmadığını söyledi.

Tezcan, şöyle devam etti: “Biz açıklamamızı kendi kafamızdan uydurmadık. Tam da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belgelerinde yazanları söyledik. Cumhuriyet başsavcılığına bir yerden gelmiş de biz onu yorumlamış değiliz. (Mahkeme kayıtlarını gösterek) Bu kadar kaydın tamamı bir tane Adil Öksüz, sadece alttaki üç tanesi başka Adil Öksüz’ün. Şimdi başka bir kimlik numarası uydurmuşlar. İyi de bunu ben söylemedim ki. Bu yazıda sen söylüyorsun. ‘Ekte ben gönderiyorum. Şu kimlik numaralı Adil Öksüz’ün uçuş kayıtlarını’ diyor. O uçuş kayıtları da Elazığ’dan İzmir’e uçmuş aktarmalı olarak. Bu işi açığa çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”