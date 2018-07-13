CHP’yle ittifakı bitiren İYİ Parti: Kendi dilimizi belirleyeceğiz

Seçimden sonra CHP’yle ‘millet ittifakı’nı bitiren İYİ Parti, ‘kendi dilleri’ni belirleyeceklerini bildirdi.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre İYİ Parti, Afyonkarahisar’da 20, 21 ve 22 Temmuz’da genel başkan Meral Akşener önderliğinde toplanacak.

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Burada çalışma grupları ve sunumlar olacak. Başkanlık divanı, partinin en üst karar organı genel idare kurulu (GİK) üyeleri, belediye başkanları, genel başkan danışmanları ve il başkanlarının yanı sıra toplantılara uzmanlar da katkı verecek. Akşener’in ‘demokratik işleyiş’ talimatı verdiği öğrenilen kampta, katılımcılar tespit ve önerilerini ifade edecek.

İYİ Parti Grup Başkan Vekilli Yavuz Ağıralioğlu, istişare imkânı bulamadıkları seçim sonuçlarını değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi: “Her partinin kuruluşunda olan aksayan yönlerimizi telafi edeceğiz. Ağır şartlarda yürüttüğümüz seçim kampanyasını ve sonuçlarını değerlendireceğiz. İftiralarla illegal paranteze alınmaya çalışmamıza rağmen milletimiz bize inandı ve Meclis’e taşıdı. Ancak seçmen partimizi yüzde 10 sınırında bırakarak bizlere ‘Doğru siyasi koordinatları bulursanız sizi iktidara, bulamazsanız barajın altına göndeririz’ mesajını verdi. Milletimizin bize verdiği bu avansı, krediyi doğru kullanmanın istikametini kampımızda çizeceğiz. Kasıtlı yapılan, bizi siyasi olarak ittikleri, baskıları yerden çıkacağız. CHP tabanının diline doğru itildiğimiz yerden çıkacak, kampın sonunda İYİ Parti’nin siyasi koordinatlarını çizeceği dili ve kadroyu belirleyeceğiz.”