‘CHP’yi sıkıştıralım’ derken: İBB’deki AKP’liler aslında Erdoğan’ı reddetmiş

CHP’nin İstanbul belediyesinde uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulması önerisini reddeden AKP’li üyelerin, aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyuşturucuyla mücadelede belediyelere görev veren ‘eylem planı’nı açıkça çiğnediği ortaya çıktı.

İstanbul büyükşehir belediye binası

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP grubunun ‘Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ kurulması önerisi belediye meclisinde AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler başlamıştı. Tepkilere karşı iktidar yanlısı A Haber’in ekrana çıkardığı Bünyamin Bezci adlı profesörün “CHP, uyuşturucu komisyonu diyerek, uyuşturucuya özendiriyor” demesi de ayrı bir tartışma çıkarmıştı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, cumhurbaşkanının talimatı ile hazırlanan ve hükümetin en önemli gelecek planları arasında sayılan ‘2018–2023 Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hatırlattı. Erdoğan’ın eylem planının 132 sayılı tablosunda, ‘sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum/kuruluş’ sıralamasında aile ve sosyal politikalar, sağlık bakanlıkları ve Yeşilay’ın ardından belediyeler geliyor.

Eylem planı kapsamında ortak proje yürütülmesi gereken belediye sayısının 2018’de 20 olduğuna dikkat çekilerek bu sayının bu yıl 30’a, 2020’de 40’a, 2023’te de 70’e çıkarılması hedefleniyor.

Sarıkaya yazısına Erdoğan’ın 2017’deki yerel yönetimler proje yarışmasında Ankara Altındağ belediyesinin başlattığı ‘Maddeye Değil Hayata Sarıl’ projesine ödül vermesini de hatırlattı.

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Erdoğan belediyelerin uyuşturucu ile mücadelede önde yer almaları gerektiğini belirtmiş ve bazı önemli önerilerde de bulunmuştu.