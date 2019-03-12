CHP’ye ulaşan son anket: İstanbul’da İmamoğlu önde gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li aday Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Altay, İkitelli Sinoplular Derneği’nde düzenlenen toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kendisine ulaşan son anketin sonuçlarını paylaştı.

Reklam

“İstanbul’u aldık” diyen Altay şunları söyledi:

“Tayyip Erdoğan’ın yüzünün bu kadar asık olduğunu hiç görmedim. Bir haller var. Bir sıkıntı var. Millet 31 Mart’ta düğümü çözecek. Bugün bana gelen bir bilgiyi söyleyeyim. Şu anda, İstanbul’da size net, somut anket sonucunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde. Çok net söylüyorum. Daha 19 gün var. Rehavete kapılmayacağız.“



