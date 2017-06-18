CHP’ye katılan Sarp Kuray: Devrimcilerin CHP’ye katılımı için uğraşacağım

CHP’ye katılan 68 kuşağının önderlerinden Sarp Kuray, “Devrimci zamanından gelen arkadaşlarımızın CHP’ye katılımı için uğraşacağım” dedi.

72 yaşındaki Kuray, 13 Haziran’da CHP’ye katılmış, kendisine partisinin rozetini grup toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

‘Türkiye’nin asgari müştereke ihtiyacı var’

Haberturk’ten Kübra Par’a konuşan Kuray, devrimci grupların Türkiye’nin bugünkü meselelerini kucaklayacak bir yapıda olmadığını düşündüğü için CHP’ye katıldığını söyledi.

“Bir toplanma yeri lazım” diyen Kuray şöyle devam etti: “Referandumda yoğun bir ‘Hayır’ kampanyası yaşadık. Bana göre yüzde 50’nin üzerinde, resmi rakamlara göre yüzde 49’luk bir şablon çıktı. CHP bunun motor gücü oldu. Ama sadece CHP değil. Bunun içinde devrimciler, Aleviler, MHP içindeki toplumcu milliyetçiler var. Laikliğe, cumhuriyete bağlı insanlar var. ‘Türkiye’nin bir asgari müştereke ihtiyacı var’ denilen nokta hayata geçti.”

Bunu ayakta tutmak için CHP’nin lokomotif bir güç olduğunu gördüğünü belirten Kuray, “Yoksa CHP’de de bizim mücadelemizde de eleştirilecek yanlar vardır. Referandumdaki ‘Hayır’ kampanyasındaki tavrı, Türkiye’nin içinden geçtiği şartlar, bizim CHP’de toplanmamız gerektiği konusunda bende bir fikir oluşturdu” diye konuştu.

‘Milli mücadeleden beri kaybetme noktasına bu kadar gelinmedi’

Türkiye’nin şartlarının değiştiğini belirten Kuray şunları söyledi: “Türkiye, milli mücadeleden bu yana kaybetme noktasına bu kadar gelmemiştir. Devrimciler değişen koşulları değerlendirmeye mahkumdur. ‘Hayır’ kampanyası, meselelere daha geniş bakıldığı takdirde büyük bir başarı sağlandığını göstermiştir. Herkes Türkiye’nin dayattığı koşullara göre organize olacak. Başka çıkış yok.”

Umutlu olduğunu vurgulayan Kuray, Türkiye’nin bu ‘kuşatma’yı dağıtacağını belirtti.

Devrimci zamanından gelen arkadaşlarının CHP’ye katılımı için uğraşacağını belirten Kuray,”Mevki, makam gibi beklentim yok. Kimseyle hiçbir pazarlık da yapmadım” dedi.

Sarp Kuray kimdir?

Kuray, 16 Haziran Örgütü’nün kurucusu olduğu iddiasıyla yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) adil yargılama yapılmadığı hükmünün ardından yeniden görülen davada, yine müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davaya konu olan 16 Haziran Örgütü’nün Kuray’dan başka bir üyesi bulunmuyor.

4 Şubat 2009’da ’16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği’ gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim olan Kuray, cezaevine konulmuştu.

Müebbet hapis cezasının karşılığı olan 20 yıllık ceza, 10 yılda infaz edilen Kuray, daha önce üç yıl cezaevinde kaldığı için yedi yılın sonunda 28 Kasım 2016 günü tahliye olmuştu.

Kuray aynı zamanda Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray’ın babası.