CHP’ye ittifak ikramiyesi: 11 ilde yıllar sonra milletvekili çıktı

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle kurduğu ittifak sayesinde 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde 11 ilde yıllar sonra milletvekili çıkarmayı başardı.

Ana muhalefet partisi, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’ta, ittifak kurduğu Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oylarıyla birer milletvekili çıkardı.

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YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre kendi listesinden vekil çıkaramayan Saadet Partisi’yse, üç vekilini CHP kontenjanından Meclis’e gönderdi. CHP listelerinden aday gösterilen Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman Meclis’e girmeyi başardı.