CHP’ye göre oy farkı 15 bin 119’a çıktı: Sayım birkaç saate biter

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki oy sayımlarının birkaç saat içinde bitmesini beklediğini belirterek oy farkını 15 bin 119 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kaftancıoğlu, AKP’nin itirazları üzerine başlatılan geçersiz oy sayımı ve bazı ilçelerin tamamında süren oy sayımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Reklam

Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe’de sayımların devam ettiğini belirten Kaftancıoğlu, sayımların AKP tarafından yapılan başvurularla Maltepe’de yavaşlatılmaya çalışıldığını söyledi.

Öğlen saatleri itibariyle 31 bin 186 sandığın 30 bin 242’sinin (yüzde 97’sinin) açıldığını belirten Kaftancıoğlu, anlık oy farkının CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine 15 bin 119 olduğunu söyledi.

Kaftancıoğlu Yüksek Seçim Kurulu’na da (YSK) şöyle seslendi: “Dün 57 sandığın kararı çıkmıştı, o sayımlarda bizlerin lehine oylar çıktığı görülüyor. Üç-beş oy için, artık bu süreci bitirelim. Artık İstanbul halkı rahatlasın, farkın kapanmayacağı aşikar.”

Reklam

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün İmamoğlu’nun 14 bin 347 oy önde olduğunu söylemişti.



