CHP’ye göre OHAL gidiyor ‘OHAL’cik’ geliyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 18 Temmuz’da biteceği açıklanan OHAL sonrası için sunulan ‘terörle mücadele kanun teklifi’ne, “OHAL’i üç aylığına değil, üç yıllığına uzatıyor” dedi.

Perşembe günü Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen 25 maddelik kanun teklifi, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili pek çok kısıtlayıcı uygulama getirmekle eleştiriliyor. Teklif, genel kurulda gelecek hafta ele alınacak.

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CHP’li Özel, AKP’nin Meclis başkanlığına sunduğu teklifin OHAL’i kalıcı hale getireceğini savunurken, “OHAL’in kılıfını, şeklini kaldırıyorlar ama kendisini tutuyorlar. OHAL, bugüne kadar üçer ay üçer ay uzatılıyordu. Bu gelen teklif, içindeki düzenlemelerle OHAL’i üç aylığına değil, üç yıllığına uzatıyor” dedi.

‘Sözlerini şeklen tutmuş olacaklar’

AKP’nin seçim meydanlarında verdiği sözü ‘şeklen’ tutmuş olacağını dile getiren Özel şöyle devam etti: “OHAL değilse bile ‘OHAL’cik’ denilebilecek bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Biz millete değil devlete OHAL ilan ediyoruz dediler ama iki yıl boyunca milletin anasını OHAL ile ağlattılar ya, şimdi onu devam ettirebilecek ne varsa, bu teklifin içerisine koymuşlar. Dostlar alışverişte görsün. OHAL’i kaldırıyor görünüyorlar ama OHAL’i fiilen sürdürüyorlar. Piyasalar OHAL’in adı var mı diye bakmaz, OHAL’deki bu uygulamalar ne getiriyor diye bakar. “

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Teklifte neler var?

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Üç yıl süreyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım atanmasına ilişkin hüküm üç yıl daha devam edecek.