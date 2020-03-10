CHP’ye göre işsizlik yüzde 13.7 değil 17; işsiz sayısıysa 6 milyona dayandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in istihdama katılma oranlarıyla oynayarak işsizlik verilerini manipüle ettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

TÜİK’in bugünkü açıklamasına göre ülke genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısının 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bine yükseldiği belirtildi.

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Erdoğdu’ya göre ise geçmiş eğilimler göz önüne alındığında ve ‘eğer veriler manipüle edilmemiş olsa’ işgücüne katılma oranı yüzde 54.9, işsizlik oranı yüzde 17, işsiz sayısı 5 milyon 776 bin.

Erdoğdu, “Yanlış ölçüyle doğru kararlar alınmaz. Verileri makyajlayarak belki vatandaşı bir süreliğine kandırabilirsiniz ancak bu rakamlarla işsizin sorununa çare olacak çözümler üretemezsiniz” dedi.

CHP yöneticisi, 15 yaş üzeri nüfus baz alındığında iş bulma ümidi olmayanların, mevsimlik çalışanların, iş aramayıp çalışmaya hazır durumda olanların, eksik istihdam ve yetersiz istihdam rakamlarının da eklenmesiyle oluşan geniş işsizlik verilerine bakıldığında oranın yüzde 23.59’a ulaştığını vurguladı.

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Erdoğdu geniş tanımlı işsiz sayısını 8 milyon 172 bin hesapladıklarını da ifade etti.