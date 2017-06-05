CHP’ye göre Erdoğan, Gülen’in iadesini istemiyor: Ancak böyle engellenirdi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla ilgili, “Gülen’in iadesi anca böyle engellenirdi. Erdoğan, Gülen’in iadesini istemiyor” dedi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanlığı’nın ilanıyla bazı kişiler hakkında vatandaşlıktan çıkarma kararının alınacağı duyuruldu. İsmi geçenler, hakkında soruşturmalar bulunan ve ‘firari’ olarak arananlardan oluşuyor.

130 isim arasında Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer de bulunuyor.

‘Ak Parti Gülen’den hesap sormak zorunda’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay şöyle konuştu: “Ak Parti hükümeti milletin aklıyla dalga geçmektedir. Vatandaşlıktan çıkarmak insana verilebilecek en büyük cezadır. Siz Gülen’in iadesini engellemek için bulacağınız en iyi çözümü buldunuz. Gülen’in iadesi anca böyle engellenirdi. Gülen’in iadesini bu hükümet, Erdoğan istemiyor. Hakikaten istiyor olsa böyle bir duyuru ilanı çıkarılmaz. Bu iş ‘Ben seni vatandaşlıktan çıkaracağım, işine bak benden uzak dur’ demek. Ak Parti Gülen’den hesap sormak zorunda. Kendi içindeki darbecilerden de hesap sormak zorunda.”