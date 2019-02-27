CHP’ye gelen anketler: MHP’lilerin ancak yarısı AKP’yi destekliyor

CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlere yönelik anket sonuçları ele alınırken AKP seçmeninin yüzde 18’inin CHP’ye oy vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre toplantıda, İYİ Parti tabanında CHP ile işbirliğine destek oranının yüzde 70’lere çıktığı, MHP tabanında AKP’ye destek orannın yüzde 48’de kaldığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu’nun, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın “CHP Atatürk’ü istismar ediyor” ve “Samimi siyaset yapanlar DSP’ye geliyor” demesine ilişkin olarak, “Bu açıklamalar Türkiye’nin geleceğine hizmet etmiyor” dediği aktarıldı.