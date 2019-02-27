Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’ye gelen anketler: MHP’lilerin ancak yarısı AKP’yi destekliyor

CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlere yönelik anket sonuçları ele alınırken AKP seçmeninin yüzde 18’inin CHP’ye oy vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre toplantıda, İYİ Parti tabanında CHP ile işbirliğine destek oranının yüzde 70’lere çıktığı, MHP tabanında AKP’ye destek orannın yüzde 48’de kaldığı belirtildi.

Reklam

Kılıçdaroğlu’nun, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın “CHP Atatürk’ü istismar ediyor” ve “Samimi siyaset yapanlar DSP’ye geliyor” demesine ilişkin olarak, “Bu açıklamalar Türkiye’nin geleceğine hizmet etmiyor” dediği aktarıldı.

Erdoğan ‘güvenmiyor’ ama: AKAM’a göre Yavaş Ankara’da 10 puan fark attı

Sonuçlarına ‘inanılmayan’ anketler yenilendi, yine CHP çıktı

‘Anketlere güvenim kalmadı’ diyen Erdoğan: MHP’li kardeşlerim Yavaş’a oy vermez

‘Anketlere güvenim kalmadı’ diyen Erdoğan: MHP’li kardeşlerim Yavaş’a oy vermez

PollMark Araştırma: Mansur Yavaş, Ankara’da 10 puan önde

Bulgu Araştırma: İktidar ekonomiyle baş edemiyor, seçim sürprizlere gebe

Konsensus Araştırma: İstanbul’da esnaf İmamoğlu’ndan yana

Son anketler: Ankara’da CHP, İstanbul’da AKP önde

AKP’nin anketi: İstanbul’da Yıldırım beş puan, Ankara’da Yavaş üç puan önde

Gezici anketi: İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde

Son Ankara anketi: Mansur Yavaş, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla fark atacak

ORC Araştırma: İstanbul’da Yıldırım dört puan önde

CHP anket yaptırdı: Tüm partilerin oy oranı 24 Haziran’a yakın

Mediar anketi: AKP yüzde 35.46, CHP yüzde 25.26

Piar’dan üç büyük şehir anketi: İstanbul’da AKP ve CHP başa baş

Optimar anketi: Karasızlar dağıtılmadan AKP yüzde 39,6, CHP 21,4

Metropoll: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...