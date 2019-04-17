CHP kulisi: YSK ‘İstanbul yenilensin’ derse, masaya 24 Haziran konulacak

CHP’nin, İstanbul’da yerel seçimin yenilenmesi kararının verilmesi halinde, cumhurbaşkanlığı seçimini tartışmaya açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’dan fazla oy alarak başkanlığı kazandı. Ancak AKP’nin itirazları nedeniyle henüz mazbatasını alamadı. AKP son olarak dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak seçimin yenilenmesini istedi.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın kulis haberinde YSK’nın yenileme kararı vermesinin ardından CHP’nin nasıl bir tutum takınacağının partide görüşüldüğü belirtildi. Yıldırım’ın ‘seçimin mundar olduğu’ yönündeki açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılarıyla bir araya geldi.

İlk değerlendirmede, yenilemenin gündeme gelmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesine yönelik talepte bulunulması önerildi. CHP’de şu görüş dillendirildi: “Böyle karar aldırırlarsa o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi de murdar. İlk masaya süreceğimiz konu bu olur. O seçimlerde pek çok şaibe var.”

CHP yönetiminin, 24 Haziran’ın ‘usulsüz’ olduğu iddiasını, ‘Cumhurbaşkanlığının kamu kaynaklarını kullanması, CHP adayına verilen oyların geçersiz sayılması ve sahte seçmen’e dayandırdığı bilgisi verildi.

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Geçen yıl 24 Haziran’da milletvekili seçimiyle birlikte yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazanmıştı. CHP, Muharrem İnce’yi aday göstermişti.