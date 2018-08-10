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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin yeni MYK’sı: Tezcan gitti, Adıgüzel kaldı, Hamzeçebi genel sekreter

CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

Fotoğraf: chp.org.tr

MYK üyeleri genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi rahat oluşturabilmesini sağlamak için istifa etmişti.

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Parti sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan’a yer verilmeyen yeni MYK şöyle:

Genel Sekreter: M.Akif Hamzaçebi

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AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları-Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Örgüt ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim: Seyit Torun

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