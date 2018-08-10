CHP’nin yeni MYK’sı: Tezcan gitti, Adıgüzel kaldı, Hamzeçebi genel sekreter

CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlendi.
MYK üyeleri genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi rahat oluşturabilmesini sağlamak için istifa etmişti.
Parti sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan’a yer verilmeyen yeni MYK şöyle:
Genel Sekreter: M.Akif Hamzaçebi
AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları-Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Örgüt ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim: Seyit Torun