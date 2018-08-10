CHP’nin yeni MYK’sı: Tezcan gitti, Adıgüzel kaldı, Hamzeçebi genel sekreter

Washington’ın Ankara’ya, İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için çarşambaya kadar süre verdiği öne sürüldü. Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunların çözümünü görüşmek için Ankara’dan dokuz kişilik bir heyet önceki gün Washington’a gitmişti. İngiliz Financial Times gazetesindeki haberde sözlerine yer verilen Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay, ABD Dışişleri […]