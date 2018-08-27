CHP’nin ‘yeni dönem’ planı: Yeri geldiğinde en sert refleksimizi herkes görecek

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Yeri geldiğinde en sert refleksimizi herkes görecek” dedi.

Milliyet’ten Şevket Yaman’a konuşan Altay, sözlerine şöyle başladı: “Yeni yasama döneminde, CHP grubu olarak yüksek refleks göstereceğiz. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesisi için bütün partilerle diyalog kurmak ve temas politikası gütmek önceliğimiz olacak. Milletin hayrına olacak düzenlemelerde yapıcı bir tutum takınacağız. Yeri geldiğinde ise en sert refleksimizi herkes görecek. Anayasa’nın, içtüzüğün çiğnenmesine asla seyirci kalmayacağız. Derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil.”

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‘Yeni dönem’de Meclis’i işlevini eskiye göre yitirdiğini söyleyen Altay, AKP’nin içtüzük değişikliği çalışması konusunda ise şunları söyledi: “İçtüzük değişikiliği zaruridir. Umarız bu değişiklikler tüm partilerin bir uzlaşmasıyla sağlanır. İçtüzüğün yeni sistemle uyumlu hale gelmesi için yapıcı katkı sunarız ama muhalefetin sesini kesmeye dönük düzenlemeler gelirse Meclis’in tadı kaçar. Zaten işlevi kalmadı, bırakın muhalefet konuşsun.”

Eylül ayı ortasında milletvekili kampı düzenleyeceklerini aktaran Altay, “Orada, 27’inci dönemde yapılması gereken işler bakımından, hem yerel seçimlere hazırlık noktasında parlamento grubumuza düşen görevler açısından, hem de İçtüzük değişiklikleriyle ilgili yeni bir strateji, yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

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Altay, ekonomideki gelişmeler nedeniyle TBMM’nin olağanüstü toplanması için bir girişimde bulunup bulunmayacakları konusunda, “Biz Meclis’in olağanüstü toplanması için çağrıda bulunmayacağız. ABD Başkanı bir twit attı diye Meclis’i toplamak, Türkiye’nin zaafiyetini gösterir şeklinde algılanabilir. Meclis Başkanı toplarsa olabilir ama biz bir girişimde bulunmayacağız” diye konuştu.