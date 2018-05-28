CHP’nin verileri: NTV ve CNN Türk, ‘cumhur ittifakı’na CHP’den üç kat fazla yer verdi

İktidara yakın holdinglerin elinde bulunan CNN Türk ve NTV, 25 günde ‘cumhur ittifakı’na 70 saat 13 dakika 5 saniye ayırırken diğer partiler bunun yarısına dahi erişemedi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşcı, özel haber kanallarıyla ilgili çalışma yaptı.

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Çalışmaya göre CNN Türk ve NTV, 1-25 Mayıs tarihlerinde AKP ile MHP’ye 70 saat 13 dakika 5 saniye yer verdi. CHP ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 22 saat 12 dakika 54 saniye ayrıldı.

İki kanalda İYİ Parti ile cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 17 dakika 22 saniye yer bulabilidi.

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İki kanalın Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermediği, CNN Türk’ün ise Akşener’e hiç süre ayırmadığı iddia edildi.

TRT’de benzer performans

Yine TRT Haber’de ise aynı tarihlerde AKP ile MHP’ye 31 saat 24 dakika 59 saniye, CHP’ye ise 3 saat 38 dakika 26 saniye yer verildi.

Bu tarihlerde Akşener ve partisine 9 dakika 30 saniye ayrıldı. Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermediği öne sürüldü.

Kürtçe kanalda Demirtaş yok

TRT 1, TRT Haber ve TRTKürdi’nin 14-24 Mayıs’ta toplamda AKP-MHP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 28 saat 28 dakika 21 saniye ayırdığı, CHP ve İnce’ye ise 2 saat 51 dakika 51 saniye yer verdiği belirtildi.

Öte yandan devletin Kürtçe kanalı TRTKürdi’de ise HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a hiç yer ayrılmadı.