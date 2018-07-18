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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin teklifi: ‘Bedelli’ için 28 gün şartı kalksın, profesyonel askerliğe geçilsin

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlik için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Bedelli askerlik teklifi torba tasarıda yer aldı. Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL. Öncekilerden farklı olarak 28 günlük bir temel eğitim söz konusu.

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Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Yalım, özel sektörde çalışanların askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.

İşverenin de aynı sıkıntıyı yaşayacağını savunan CHP’li vekil, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını istedi.

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Yalım şöyle devam etti: “Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığı’na tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin.” 

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, düzenlemenin Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyledi.

Özel şöyle devam etti: “Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım.”

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