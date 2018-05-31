Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin seçim yasasına itirazını AYM reddetti

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin seçime ilişkin bazı hükümlerin iptali istemini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

CHP, seçime ilişkin çıkarılan bazı kanunların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu.

Reklam

Başvuruyu esastan görüşen AYM, bugün seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

CHP’nin iptalini istediği maddeler arasında mühürsüz pusulaların geçerli kılınması, aynı hanede oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine verilmesi ve seçim güvenliğiyle ilgili bazı maddeler yer alıyordu.

Reklam

AKP’li Şentop’un yorumu: AYM’nin kararı, seçimin iptali sonucu doğurmaz

Abdulkadir Selvi: Yarın bütün gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak

CHP, ‘mühürsüz oy’u geçerli kılan ittifak yasasını AYM’ye götürüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...