CHP’nin seçim yasasına itirazını AYM reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin seçime ilişkin bazı hükümlerin iptali istemini reddetti.
CHP, seçime ilişkin çıkarılan bazı kanunların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu.
Başvuruyu esastan görüşen AYM, bugün seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.
CHP’nin iptalini istediği maddeler arasında mühürsüz pusulaların geçerli kılınması, aynı hanede oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine verilmesi ve seçim güvenliğiyle ilgili bazı maddeler yer alıyordu.