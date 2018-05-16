CHP’nin seçim bildirgesinden: Sorunlara beş başlıkla çözüm önerisi var

CHP, seçim bildirgesini büyük ölçüde tamamladı.

AA’nın haberine göre bildirge, 24 Mayıs’ta Ankara’daki ATO Congresium’da açıklanacak. Bildirgeyle birlikte milletvekili adayları da tanıtılacak.

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‘Türkiye’nin temel sorunları’ başlıkla bir girişin olacağı bildirgede çözüm yolları beş ana başlıkta anlatılacak. Bu başlıklar eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi olarak belirlendi.

Kamudaki tüm taşerona şartsız kadro verilmesi sözünün yer alacağı bildirgede ‘güçlü Meclis’ vurgusu yapılacak, parlamenter sisteme yeniden dönüşün yol haritası da açıklanacak.

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Kadının hesabına 600 lira

CHP’nin yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği ‘Aile Sigortası’ vaadi yine bildirgenin öne çıkartılacak maddeleri arasında olacak.

Proje kapsamında, yoksul ailedeki kadının banka hesabına her ay ortalama 600 lira yatırılması öngörülüyor. Bu rakamın kişi bazlı olarak değişiklik gösterebileceği de aktarılıyor. Yine Aile Sigortası kapsamındaki hanelere belli oranlarda elektrik, doğalgaz ve suyun ücretsiz verilmesi de bildirgede yer alacak.

Mazot vaadi

Sosyal devletin daha da güçlendirilmesi, asgari ücretin en az 2 bin lira olması gibi vaatlerin de yer alacağı bildirgede, ‘istihdam seferberliği’ sözü verilecek.

Daha fazla üretim için başta tarım ve hayvanlık olmak üzere sektörlere yapılacak yardımların aktarılacağı bildirgede, bir öncekinde olduğu gibi ‘Merkez Türkiye’ projesine vurgu yapılacak. Bu projeyle Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşturulacak bir üretim üssü ile Ortadoğu pazarı hedefi anlatılacak.

Tarım desteklerinin iki katına çıkarılması, ucuz mazot ve gübre vaatleri de yine bildirgedeki diğer başlıklar olacak.

‘Refahtan tam pay’

CHP’nin 1 Kasım seçimlerinde açıkladığı, emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye vaadinin bu bildirgede de aynen yer alması bekleniyor. CHP, emeklilere ‘1000 lira değil iki maaş ikramiye’ sloganını kullanacak ve ayrıca tüm kesimlere refahtan tam pay vaadinde bulunacak.

CHP’nin bildirgesinde yer alacak bir diğer başlık ise OHAL olacak. OHAL’in derhal kaldırılacağı sözünü verecek CHP’nin bildirgesinde, farklı kesimlere yönelik ‘sürpriz vaatler’in de yer alacağı belirtildi.