Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

CHP’nin referandum şarkısı: Düşmez şaşmaz bir Allah, ‘Hayır’ olur inşallah

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan CHP, kampanyasında kullanacağı şarkıyı tanıttı.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amasya’daki mitinginde ilk kez çalınan şarkıda, anayasa değişikliğine ilişkin herhangi bir söze yer verilmezken, “Düşmez şaşmaz bir Allah, ‘Hayır’ olur inşallah” ifadeleri dikkat çekti.

Şarkı, Emel Sayın’ın seslendirmesiyle ünlenen ‘Mavi Boncuk’ şarkısından uyarlanmış.

CHP’den ‘parti logosuz’ referandum afişi: Geleceğim İçin Hayır

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...