CHP’nin referandum şarkısı: Düşmez şaşmaz bir Allah, ‘Hayır’ olur inşallah

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan CHP, kampanyasında kullanacağı şarkıyı tanıttı.
Partimizin referandum süresince kullanacağı şarkı Amasya mitingimizde tanıtıldı. #GelKurtulBirHayırla pic.twitter.com/EsJZRvQVqq
— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) 15 March 2017
Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amasya’daki mitinginde ilk kez çalınan şarkıda, anayasa değişikliğine ilişkin herhangi bir söze yer verilmezken, “Düşmez şaşmaz bir Allah, ‘Hayır’ olur inşallah” ifadeleri dikkat çekti.
Şarkı, Emel Sayın’ın seslendirmesiyle ünlenen ‘Mavi Boncuk’ şarkısından uyarlanmış.