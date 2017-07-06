CHP’nin katılacağını duyurduğu Saadet Partisi ‘Adalet Mitingi’nde yok

CHP’nin ‘Adalet Mitingi’ne katılacağını duyurduğu Saadet Partisi, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise, “DİSK, KESK’e bağlı yüzlerce yapı katılacak öte yandan ÖDP’den Saadet Partisi’ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak” demişti.

‘Başka beyana itibar etmeyin’

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, CHP’den gelen açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yürüyüşe dair parti genel merkezi açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Aydın şunları söyledi: “Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Maltepe’de yapacakları mitingle ilgili olarak ‘Mitinge Saadet Partisi de katılacak’ şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır.”