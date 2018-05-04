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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin kararı: Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce

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CHP, partinin Yalova milletvekili Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

İnce’nin Twitter’dan paylaştığı fotoğraf.

İnce’nin ismi, dün CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tarafından net bir şekilde dile getirilmişti. Adaylık için adı geçen Kesici, İnce’ye tebriklerini iletmişti.

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‘Türkiye’ye güvence’ sloganıyla afişleri hazırlanan İnce için parti bugün kapalı grup toplantısında karar aldı.

Karardan dakikalar önce ise İnce Twitter hesabından “Biz hazırız” mesajını paylaştı.

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CHP’li vekil, adaylığının açıklanacağı salona girerken gazetecilere “Her şey daha güzel olacak. Ben size dün mesaj verdim ama almadınız. ‘Zamanı gelince’ dedim. ‘Gel, İnce’ o… ‘Zamanı gelince her şey güzel olacak’ dedim, siz almadınız” dedi.

İnce, “Saray mı Çankaya Köşkü mü?” sorusuna da “Biz köylü çocuğuyuz. Saray bizi bozar” karşılığını verdi.

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