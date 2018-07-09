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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin kararı: Çorlu’daki kazayı siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Çorlu’daki tren kazasıyla ilgili parti kararını paylaştı: “Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz.”

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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Tezcan, parti genel merkezinde merküz yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu.

Kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyleyen CHP sözcüsü şunları söyledi: “Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz ama bu konunun da ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup kollanmadan incelenmesi gerekir. Takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik raporu bekleyeceğiz. Genel başkan yardımcımız Faik Öztrak başkanlığında bir hetimiz süreci takip ediyor. Bu meselenin herhangi bir biçimde geçiştirilemeyeceğini, olayın arkasındaki görünenleri değil, görünmeyen bütün sorumluların da ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.”

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