CHP’nin kabine yorumu: ‘İyi yetişmiş ve tecrübeli’ AKP kadroları tasfiye edildi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, yeni kabineyle ilgili ’emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli’ AKP kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini belirterek, “Dün Türkiye’de başlayan devrin adı, Lale Devri’dir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini dün akşam ilan etti. Kabinede bir önceki dönemden yalnızca dört isim koltuğunu korudu. Yeni isimlerin siyasetin vitin isimlerinden olmaması dikkat çekti.

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Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AA’nın aktardığına göre Altay, dün ‘bir ayıba imza atıldığını’, Meclis’e ait olan milli sarayların, tüm birikimi ve malvarlığıyla beraber Cumhurbaşkanına bağlandığını kaydetti.

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altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün, bunu neden yaptılar diye düşünüyorken, saraydaki töreni izleyince ‘Bunun için yapmışlar’ dedik. Cumhurbaşkanı görevine başlarken kamuoyunun hafızasında şunlar kaldı; mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, Mehter Marşı, akide şekeri, ab-ı hayat şurubu ve cülus bahşişi. Bunlar Osmanlı’da padişahların devir tesliminde ya da bir padişah ölünce, yerine geçen şehzadenin yaptığı işlerdir. Dün Türkiye’de başlayan devrin adı, Lale Devri’dir. Lale Devri’nde de vatandaş aç, sefil, perişanken, 500 altına laleler satın alınırdı. Şimdi sarayda bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanı, ’81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ derken herhalde bir ayağını kaldırmış. Çünkü parlamentoda grubu bulunan bir parti genel başkanına, kimi milletvekillerine davetiye göndermemesi, 81 milyonun değil AK Parti’nin cumhurbaşkanı olacağının net delilidir. Yeni dönemin kodları dün ortaya çıktı. Yeni dönemin kodları şaşa, gösteriş, debdebe, israf, biraz da görgüsüzlüktür.”

Altay açıklanan kabineyle, ’emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli’ AKP kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini söyledi.

Kabinenin özel hukuka ve aile hukukuna dayalı bir kadrodan oluştuğunu söyleyen Altay, kabineyi ‘müsteşarlar kurulu’ olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Altay, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesinin ‘kamu vicdanını kanattığını’ ekledi.