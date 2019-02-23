CHP’nin İzmir adayı Soyer: Anketlerde yüzde 57 çıkıyorum

CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer, anketlerde yüzde 57 olarak göründüğünü söyledi.

Soyer ve eşi Neptün Soyer. (Fotoğraf: Sözcü)

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Soyer, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisine kızgın olmadığını, aday gösterilmeyen mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’yla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

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Soyer, seçildikten sonra koltuğun kayyım atanarak elinden alınabileceği senaryoya ilişkin “Bu yeni sistemde her şey mümkün. Ama İzmirli beni teslim etmez diye düşünüyorum. İzmirli bırakmaz bizi…” ifadelerini kullandı.

Soyer, İzmir’in bir ön bir de arka sırası olduğunu belirterek ‘arka sıradakliler’e Karabağlar, Buca ve Bornova ilçelerini örnek verdi.

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CHP’li siyasetçi, “Bu kentte denizi göremeyen, bu kentin ürettiği refahtan yeteri kadar faydalanamayan insanlarla ilgili… Ben bu bölgelerin, denizle entegrasyonuna çalışacağım. Gecekondu bölgelerinin yerinde dönüşümle, oradaki insanları mağdur etmeyecek şekilde gelişmesi için çalışacağım” diye konuştu.

Soyer şöyle devam etti: “Nispeten az yatırım yapılmış semtlere, o semt sakinlerinden ihtiyaçlarını dinledikten sonra park, kreş, yol; ne istiyorlarsa o hizmeti getireceğim. En kısa şekliyle şöyle anlatayım: Ben yoksulların özel arabaya binme hayali kuracağı bir İzmir değil, zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım. Tıpkı Viyanalıların gece elbiseleri ile metroya binip operaya gitmesi gibi… Benim de çılgın projem bu.”

Soyer, anketlere dair de “Araştırma şirketleri yüzde 57 gösteriyor, bunun üzerine çıkmaya çalışacağım. Bunu başarabiliriz” dedi.

