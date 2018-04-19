CHP’nin ‘internette sansür’ raporu: Üç ayda 10 bin sosyal medya hesabı ‘incelendi’

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in hazırladığı rapora göre 1 Ocak ile 9 Nisan 2018 arasında 10 bin 250 sosyal medya hesabı incelendi, 3 bin 679 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

‘İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu – Türkiye’nin Sansür İli İmtihanı’ başlıklı raporda şöyle dendi: “Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi’nin 29 Nisan 2017 tarihinden beri erişime engelli olması ve milyonlarca bireysel internet kullanıcısının bireysel haklarının hiçe sayılması doğrudan sansür olarak bir şekilde gündemde kendine yer bulmaktadır. Ancak işin fazla tartışılmayan, buzdağının görünmeyen kısmı var ki; o da iktidarın son dönemde özellikle de terör eylemlerinin ve toplumsal olayların ardından sık sık başvurduğu ve meşru olmayan internet yavaşlatmaları ve altyapı sorunlarıdır.”

Reklam

Adıgüzel, Türkiye’de internetteki ‘doğrudan’ ve ‘dolaylı’ sansür uygulamarını inceledi.

20 sayfalık rapordan öne çıkan maddeler şöyle:

Reklam

Türkiye’deki Erişim Engellemeleri

* Türkiye’deki erişim engellemelerine ilişkin rakamsal resmi istatistikler BTK tarafından kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamakta.

* Erişim engellemelerine ilişkin vatandaşlardan gelen ihbarların yüzde 70.77’si müstehcenlik, yüzde 21.53’ü fuhuş, yüzde 0,06’sı Atatürk aleyhine suçlar, yüzde 2.46’sı çocukların cinsel istismarı, yüzde 4,98’i kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yüzde 0,04’ü intihara yönlendirme, yüzde 0.14’ü sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0.03’ü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma kategorilerinde.

* 31 Aralık 2015’e kadar 1559, 31 Aralık 2016 tarihine kadar 18 bin 688, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ise 50 bin 186 adet adres içerikten çıkarılmak suretiyle hükümsüz kaldı.

* 2017 yılına kadar 158 bin 683 adrese işlem yapıldı; 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 36 bin 603 adet adres, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 86 bin 351, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 99 bin 952 adres engellendi.

* 2017 yılında Twitter’a Türkiye’den gelen toplam içerik kaldırma talep sayısı 7 bin 004. Bunların 1181’ini mahkeme kararları oluştururken, 5 bin 823’ü ise devlet kurumları, polis ve diğerlerinden gelen talepler.

* 2017 resmi verilerine göre Facebook’taki 712 içeriğe şahsiyet hakkı ihlalleri, kişisel gizlilik, Atatürk’e hakaret ve denetime tabi ürünlerin yetkisiz satışını içeren bir dizi suç kapsamında 5651 sayılı kanun uyarınca kısıtlandı.

* 8 Ekim 2016 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta hesaplarını hackleyen RedHack’in sızdırdığı mailleri yüklediği gerekçesiyle Dropbox, One Drive, Internet Archieve, Google Drive ve özellikle yazılımcıların kullandığı dosya yükleme platformu GitHub’a erişim engellenerek yüz binlerce kullanıcı mağdur edildi.

Siber suçlarla mücadele

* İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ‘Basın Açıklamaları ve Tekzipler’ alt başlığı altında yürütülen operasyonlara ilişkin haftalık olarak yayınlanan verilere bakıldığında, 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında 10 bin 250 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı, 3 bin 679 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı görüldü.

Dolaylı sansür uygulamaları: İnternet erişiminin yavaşlatılması

* Son dönemde sıklıkla uygulanan bir diğer sansür yöntemi ise ‘throttling’ yani ‘bant genişliğini daraltma’. Türkçe’de ‘boğma’ anlamına gelen ‘throttling’ belirli bir IP’deki sunuculara erişimin teknik olarak daraltılması, dolayısıyla bu IP’lerden servis veren sunuculara ulaşılamaması şeklinde tarif ediliyor. ‘Throttling’ yöntemi ile belli bir siteye erişim kotası sınırlandırılırken; o siteye erişebileceklerin sayısına sınırlandırma getiriliyor, bant genişliği daraltılıyor. Böylece erişim bağlantı yokmuşçasına yavaşlıyor.