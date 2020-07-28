CHP’nin ilk başörtülü yöneticisi Kılıç: Keşke avukat kimliğimle konuşulsaydım

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği 80 kişilik anahtar listede yer alan ve 27 yaşında Parti Meclisi’ne girmeyi başaran avukat Sevgi Kılıç, “Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle, CHP’li kimliğimle, partime verdiğim emekle konuşulsaydım. Çünkü bu şekilde sıfatlandırılmak biz kadınları kategorize ediyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Kılıç, geçen hafta sonu düzenlenen kurultayda 365 delegenin oyunu alarak gençlik kotasından PM’ye girdi.

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İstanbul Beykoz İlçe Teşkilatı’nda görev yapan Kılıç, ‘CHP yönetiminde ilk başörtülü siyasetçi’ olarak tarihe geçti.

Kılıç, Sözcü TV’de Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı.

Kılık kıyafeti nedeniyle AKP’li sanıldığını, bunun kategorize etmenin bir sonucu olduğunu belirten Kılıç, kadınları kategorize etmenin şiddetin de temelini oluşturduğunu savundu.

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Laikliği savunduğunu, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini dile getiren Kılıç, inancın bireysel olduğunu ifade etti. Genç siyasetçi, CHP’nin ilkelerinin devleti refaha çıkarmak için belirlendiğini ve her bireyin özgürce yaşaması gerektiğine inandığını belirtti.

‘Sosyal demokratım’

Kılıç, ‘vitrin’ olarak kullandığı eleştirisini kabul etmeyerek, parti örgütlerindeki çalışması sonucunda PM’ye girdiğini söyledi. ‘CHP’nin sağa kayması’ görüşüne katılmadığını Kılıç, kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayarak, “Biz bütün vatandaşları demokrasiyle buluşturma inancındayız”.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Çavuşbaşı’nda, kız çocuklarının okutulmadığı bir kültürden geldiğini belirten Kılıç, nasıl sosyal demokrat olduğunu da şu sözlerle anlattı: “Annem çalışan bir kadın. Hem inek bakıyor, hem yıllarca pazarcılık yapmış. Annemden bir kadının nasıl azimle toplumda var olacağını, nasıl güçlü kalacağını çok iyi öğrendim. Günün sonunda toplumda bir kadın, bir birey olarak toplumda benlik bulabilmek için, meslek sahibi olabilmek için okumam gerektiğini küçük yaşlarda düşünmeye başladım. Toplumdaki eşitliği, bireyler arasındaki adaleti ve kadınların toplumdaki yerini bulabilmesi için ideolojim sosyal demokrat anlayışa yöneldi.”

Avukat olmaya, çocukluğunda, Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ile Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen hukuk sohbetini öğrendikten sonra karar verdiğini Kılıç, “‘Başörtülü üye, başörtüsüz üye’ ayrımı yapmam. Partinin ilkelerini kabul eden herkes partiye üye olup bizimle beraber mücadele sürdürebilir” dedi.