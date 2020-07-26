CHP’nin ilk başörtülü PM adayı: Çok önceden beri partide varlığım bulunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ne (PM) aday gösterdiği avukat Sevgi Kılıç, uzun süredir partide bulunduğunu söyledi.

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nda dün yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, 60 kişilik PM listesine 80 kişi aday göstermişti. Adaylar arasında Kılıç da bulunuyor. Kılıç, CHP’de PM’ye aday gösterilen ilk başörtülü aday. Genç avukat, aynı zamanda partinin Beykoz ilçe örgütünde siyaset yapıyor.

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CHP'de ilk başörtülü Parti Meclisi adayı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesindeki Sevgi Kılıç, Habertürk'e konuştu pic.twitter.com/jyYq2xUut9 — Habertürk TV (@HaberturkTV) July 26, 2020

Habertürk’e konuşan Kılıç, şunları ifade etti: “Yaklaşık bir ay önce başkanımızdan bir öneri geldi, bu önerinin ardından görüşmelerimiz başladı. Hem kadın hem de gençlerin karar mekanizmasında yer alması, iktidar yolculuğumuzda hem fayda sağlayacak hem ülkemize fayda sağlayacak. Ben bir insanım. Beni avukat Sevgi Kılıç olarak mesleğimle, CHP’li kimliğimle görmelerini isterdim. Kategorize edilmesinin, toplumumuzu bölmekten başka hiçbir çıkarı yok. Benim varlığım parti içerisinde zaten çok önceden beri var. Kadınlar, atamın bize verdiği hakları bugünlerde kullanamıyor. Kullanamamamızın nedeni, bu hakkı bize tanımamaları. Toplum içinde ikinci sınıfa atılmamızdır.”