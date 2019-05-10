CHP’nin iletişimcisi uyardı: Bu iş beyaz Türk ‘event’i olarak görülürse yandık

CHP’nin yerel seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki Ateş İlyas Başsoy, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi muhalefette yükselen ‘abartılı şenlik havası’nın bitirilmesi gerektiğini dile getirirken, “Bu iş neşeli beyaz Türkler ‘event’i gibi görünürse yandık” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada ‘Her Şey Çok Zor olacak’ başlığıyla bir yazı paylaşan Başsoy, şimdi muhalefet partilerine düşen görevin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgili kararının haksızlığını anlatmak olduğunu söyledi.

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Esprili mesajların ve yükselen moralin uğranan haksızlığı unutturma riskine dikkat çeken Başsoy’un mesajı şöyle:

‘Onlar 40 yıllık mağduriyet çıkarırdı’

“YSK aynı kararı onlar için verseydi; mesela ‘CB seçiminde hile var, tekrarlanacak’ deseydi, 40 yıllık mağduriyet çıkarırlardı… Kendileri için olunca camı çerçeveyi indirirler, ağıtlar yakarlar, yüz yıl sonra bile çocuklara ‘6 Mayıs’ı unutma’ derlerdi…

‘Morali biraz abartmıyor muyuz?’

Peki biz de ‘moral‘i biraz abartmıyor muyuz? Seçimin tekrarı adeta bayram havasına dönmedi mi? Adana’dan sonra bütün belediyelerin aynı ‘espri’yi yapması hoş belki… Evet dik de durmak gerek. Ama ortada korkunç bir haksızlık olduğunu unutmamak da gerek. Bu iş neşeli beyaz türkler ‘event’i gibi görünürse yandık. Bu ‘Gezi coşkusu’ bir yere kadar güzel, bir yerden sonra zorlayıcı.

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‘YSK sadece Bağdat Caddesi’ne haksızlık yapmadı’

YSK sadece Bağdat Caddesi’ne değil, Alemdağ Caddesi’ne de haksızlık yapmadı mı? Ekrem İmamoğlu’na AKP seçmeni 1 milyon esnaf oy verdi. YSK’daki yedi kişi bu 1 milyon esnafa da hakaret etmedi mi?

Bu abartılı şenlik havasını daha da abartmadan bitirmek gerek. Şimdi çalışma ve kalp kazanma zamanı. Kendi yankı odamıza çekilip makara yarıştırma zamanı değil. Bu haksızlığı herkese çok iyi anlatmalıyız. Yüzde 50 diğer yüzde 50 ile buluşmalı, kaynaşmalı, dertleşmeli. Bu kent hepimizin.

‘İmamoğlu’nun normalde yüzde 70 alması mümkün’

Normal şartlarda İmamoğlu’nun yüzde 70 alması mümkün. AKP bu gücü kırmak için kim bilir neleri göze aldı, biz de yangına körükle gitmeyelim; bilmeden o değirmene su taşımayalım. (Yaptığımız muhalefet, muhalif olduğumuz şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?) Bu soruyu sormayı hiç unutmayalım.

‘O güne kadar her şey çok zor olacak’

Her şey 23 Haziran’dan sonra güzel olacak ama emin olun o güne kadar her şey çok zor olacak.”