CHP’nin iki kitabına toplatma kararının yürütmesi durduruldu

Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği, CHP’nin yayınladığı iki kitap hakkındaki toplatma kararının yürütmesini durdurdu.

Fotoğraf: chp.org.tr

Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle, CHP’nin yayınladığı ‘Arpalık: Aile Şirketi’ ve ’10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası’ kitapçıklarının basımına ve dağıtımına yasak getirmiş, toplatma kararı almıştı.

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ANKA haber ajansının aktardığına göre CHP Nevşehir İl Başkanlığı’nın karara ilişkin Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazı olumlu sonuç verdi.

Mahkeme, ‘kitapçıların basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararlarının yürütmesini durdurdu.

El konan kitapların il başkanlığına iade edilmesine hükmedilen kararda, kitapların, ‘halkı bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmediği ve kamu güvenliği açısından da tehdit oluşturmadığı’ kaydedildi.

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CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Yargının bu tarafsız hareketinden dolay kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.