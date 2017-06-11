CHP’nin hesabı: Son 15 yılda taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı

CHP, son 15 yılda taşeron işçi sayısının yüzde 500 arttığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP taşeron işçilere yönelik bir broşür hazırladı.

Partinin hesabına göre AKP iktidar olduğunda taşeron işçi sayısı 387 bin iken bugün 750 bini kamuda olmak üzere yaklaşık 2 milyon taşeron işçi var.

Bu da son 15 yılda taşeron işçi sayısının yüzde 500 arttığını ortaya koyuyor.

CHP’nin vaatleri

CHP’ye göre Türkiye’de toplam işçi sayısı 13 milyon. İşçilerinden 1,5 milyon sendikalı. Özetle her 10 çalışandan yalnızca bir sendikalı.

Broşürde, iktidara gelinmesi halinde taşeronların kadroya alınacağı savunuldu: “Kamuda çalışan tüm taşeron işçiler kadroya alınacak. Asgari ücret üzerindeki vergiler kalkacak. En düşük ücret net 1750 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanlığı işverenin değil, işçinin haklarını koruyacak. Taşeron işçinin örgütlenmesinin önündeki engel kalkacak. Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı garantiye alınacak. Kamudaki norm kadro uygulaması yeniden yapılacak. Belediyelere asıl işlerinin kendi işçilerine gördürebileceği kadro tahsis edilecek. Her çalışanın fazla mesaisi, kıdem tazminatını, yol ve yemek parası başta olmak üzere, işçinin alacakları öncelikli alacak haline getirilecek, güvenceye alınacak. Kiralık işçilik yasası kalkacak. Kamuda alt işverenlerin değişmesi halinde işçilerin aynı şartlarla devam etmesi sağlanacak. İşçilerin dava açması kolaylaştırılacak. Mahkeme harçlarının alınmaması sağlanacak. Genel grev suç olmaktan çıkacak.”

İktidar partisi, neredeyse bugüne kadarki her seçim döneminde taşeron işçilerin kadroya alınacağı sözünü veriyor.

Son olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşerona kadroya ilişkin “Gündemimize alacağız ama şu anda daha henüz gündemimize almış değiliz” demişti.