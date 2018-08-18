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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin gündemi yerel seçim: ‘Önseçim’ güçlü seçenek, vekile belediye yok

Yerel seçim hazırlığı yapan CHP’de başkan adaylarını belirlemede tüm üyelerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının (STK) da katıldığı ‘genişletilmiş önseçim’ gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce verdiği demeçte “Ankara için birden fazla aday var şu anda. Bakılacak, onlar için de kamuoyu yoklaması yapacağız. Ankara’yı da alacağız. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Uşak, buraları alacağız” demişti.

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‘Ortak akıl’

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, CHP yerel seçim çalışmalarına bayram biter bitmez hız verecek.

Seçim değerlendirmelerine çalışan iki ODTÜ’lü akademisyen de seçim sonuçlarına CHP için mercek tutacak. Hazırlanacak raporlar yine örgüt ve partinin yönetim kademesiyle paylaşılacak.

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CHP’nin yerel seçimler için stratejisi de örgütlerden gelecek analizler ve akademisyenlerin hazırladıkları raporlar çerçevesinde şekillenecek. İlk adım alarak parti içi tartışmalarla yıpranan örgütleri, yerel seçime motive etmek için çalışmalar başlayacak.

Bu kapsamda partinin örgülerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge toplantıları yapacak. Kurultay talebiyle imza veren vermeyen tüm partililerin olacağı toplantılarda, yerel seçim için bölgelerin durumuna göre ‘ortak akıl’ oluşturulacak.

Yerel seçimlerde belediye başkanlarının belirlenmesinde il ve ilçe örgütlerinden isim alınacak. Kentlerinde önde gelen, sözü geçen kişilere isimler danışılacak, bununla birlikte dernek ve STK temsilcilerinden de adaylar için görüş alınacak.

Parti yönetimi ve gruptan aday yok

Aday belirlemede CHP’nin masasındaki güçlü seçenek ise ‘genişletilmiş ön seçim’. Tüm üyelerle birlikte STK ve derneklerin de katımıyla gerçekleşmesi düşünülen bu formülde, illerde sandık kurulacak. Başkan olmak isteyenler önce aday adayı olacak. Katılımcılar, bu kişilerden istediklerine oy verecek.

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük ve kritik illerde genişletilmiş ön seçimin yapılabileceği belirtiliyor.

Milletvekili grubundan birçok ismin belediye başkanlığı düşündüğü biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimi ve gruptan isimleri belediye başkanlığı için düşünmeyeceği kaydediliyor.

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