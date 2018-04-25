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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin görüşmelerdeki ‘kilit ismi’ Bekaroğlu: Halen tek aday şansı var

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CHP’nin Saadet Partisi (SP) ve İYİ Parti’yle yapılan ittifak görüşmelerinin tümüne katılan kilit isimlerinden İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti’nin bazı şartlar öne sürdüğünü, ortak aday ve ‘sıfır ittifak’ teklifine tamamen kapıyı kapatmadığını söyledi ve ekledi: “Hala daha ortak tek aday şansı var.”

Deutsche Welle’den Aslı Işık’a konuşan Bekaroğlu, ‘cumhur ittifakı’nda yer alan AKP, MHP ve BBP dışındaki seçime katılan yedi partiye ‘Gelin ittifak yapalım, baraj sıfır olsun’ yaklaşımını götürdüklerini söyledi.

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Bekaroğlu şöyle devam etti: “Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, HDP ve İYİ Parti’yle teklifimizi görüştük. İYİ parti, HDP’nin dışarıda tutulması kaydıyla diğer partilerle ittifaka olumlu bakıyor. Formülün esas amacı birlik, bütünlük ve barışı tesis etmek. HDP’nin de burada olması gerekiyor. HDP ile de görüşüyoruz. HDP yöneticileri, değişik nedenlerden dolayı kendileriyle ittifak yapılmamasını anlayışla karşılayacaklarını vurguladılar. Seçimlere tek başına girip barajı da geçeceklerini düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı adayında da adayın kimliğine bağlı olarak oyların tamamı ya da bir kısmının gösterilecek adaya gideceğini görüşündeler. Yine ittifaklarla girilecek başka formüller aranıyor. İYİ Parti’nin, Saadet’in ve CHP’nin ittifakta olacağı formül üzerinde çalışılıyor. Birlikte hareket etmemiz lazım.”

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olarak partinin genel başkanı Meral Akşener’i gösterdiğini hatırlatan CHP’li vekil, halen ortak tek aday şansı olduğunu söyledi: “Gül etrafında yapılacak birleşme seçimlerin kazanılma şansını artırır. İYİ Parti’de HDP dışarıda bırakıldığında ‘sıfır baraj ittifakı’nda yumuşama sinyali görünüyor. Burada, arabulucu konumundaki kilit parti Saadet Partisi. Hafta sonunda ortak adaylık ve ittifak konusu netleşir. Gül’ün aday olma şansını çok kolay görmüyorum. Gül, ortak aday olarak gösterilirse çıkabileceğini düşünüyorum.”

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