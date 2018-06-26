CHP’nin genel merkezi önünde 24 saatlik oturma eylemi

Ankara’da CHP’nin genel merkez binasının önünde beş partili 24 saatlik oturma eylemi yapıyor.

CHP, hem Meclis hem de cumhurbaşkanı seçiminde umduğunu bulamadı. İktidar olmak bir yana, seçimde AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ Meclis çoğunluğunu ve cumhurbaşkanlığını kazandı.

Reklam

Oyları eriyen CHP’nin yönetimine istifa çağrıları sürerken, genel merkez önünde eylem var.

Partinin Denizli gençlik teşkilatından beş kişi, bugün saat 10.00’da genel merkez önünde toplandı.

Reklam

Gençler 27 Haziran saat 10.00’a kadar oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Eylemde ‘Parti içerisinde de adalet’, ‘Açıklama istiyoruz sayın genel başkan’, ’24 saat oturma eylemi’ ve ‘Artık tamam’ yazılı dövizler açıldı.

Denizli’de ayrıca bir ilçe başkanı ve ekibi de istifa etmişti.