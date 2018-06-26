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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin genel merkezi önünde 24 saatlik oturma eylemi

 

Ankara’da CHP’nin genel merkez binasının önünde beş partili 24 saatlik oturma eylemi yapıyor.

Fotoğraflar: DHA

CHP, hem Meclis hem de cumhurbaşkanı seçiminde umduğunu bulamadı. İktidar olmak bir yana, seçimde AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ Meclis çoğunluğunu ve cumhurbaşkanlığını kazandı.

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Oyları eriyen CHP’nin yönetimine istifa çağrıları sürerken, genel merkez önünde eylem var.

Partinin Denizli gençlik teşkilatından beş kişi, bugün saat 10.00’da genel merkez önünde toplandı.

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Gençler 27 Haziran saat 10.00’a kadar oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Eylemde ‘Parti içerisinde de adalet’, ‘Açıklama istiyoruz sayın genel başkan’’24 saat oturma eylemi’ ve ‘Artık tamam’ yazılı dövizler açıldı.

Denizli’de ayrıca bir ilçe başkanı ve ekibi de istifa etmişti.

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Milletvekilliği: AKP yüzde 42,56, CHP 22,64, HDP 11,7, MHP 11,11, İYİ Parti 9,95, SP 1,35

Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.58


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Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Buna göre kayıtlı 59 milyon seçmeden 8 milyonu oy kullanmadı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59’unu alarak seçimin galibi oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64’ünü aldı.

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