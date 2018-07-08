Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin ‘Erdoğan’ın yemin töreni’ kararı: Katılacağız ama ayağa kalkmayacağız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.

Milletvekillerinin yemin töreninden (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan yarın (9 Temmuz) saat 16.00’da Meclis’te yemin edecek ve göreve başlayacak. Saat 18.00’de ‘Ak Saray’da tören yapılacak. Akşam yemeğinden sonra da Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

Reklam

Özel, parti kararını Twitter’dan duyurdu.

Bahçeli’nin elini öpen İYİ Partili Arkaz: Tamamen insani; büyüğe saygı esastır

Akşener ‘El öpenleriniz çok olsun’ demedi: İlkelerimize uymayan partiyi terk etsin

Meclis’teki yemin töreni 10 saat sürdü

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Temmuz 2018

1- Son OHAL KHK’sı yayımlandı: 199’u akademisyen 18 bin 632 kişi ihraç edildi
OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararname ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi; 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...