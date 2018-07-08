CHP’nin ‘Erdoğan’ın yemin töreni’ kararı: Katılacağız ama ayağa kalkmayacağız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.

Erdoğan yarın (9 Temmuz) saat 16.00’da Meclis’te yemin edecek ve göreve başlayacak. Saat 18.00’de ‘Ak Saray’da tören yapılacak. Akşam yemeğinden sonra da Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

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Özel, parti kararını Twitter’dan duyurdu.